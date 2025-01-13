سعر Parallel USD (PAUSD)
سعر Parallel USD (PAUSD) المباشر لليوم هو USD 1.011. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Parallel USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.47K
- تغيير سعر Parallel USD خلال اليوم هو +0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Parallel USD مقابل USD هو $ +0.00632844 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Parallel USD مقابل USD هو $ -0.0326785530 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Parallel USD مقابل USD هو $ +0.0042799674 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Parallel USD مقابل USD هو $ +0.0067212290804565 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00632844
|+0.63%
|30 يوم
|$ -0.0326785530
|-3.23%
|60 يوم
|$ +0.0042799674
|+0.42%
|90 يوم
|$ +0.0067212290804565
|+0.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Parallel USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+0.63%
+0.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
paUSD is a USD stablecoin backed by collaterals, and can only be minted with governance-approved collaterals. paUSD are created when users deposit accepted tokens (such as WETH, WBTC, USDC, etc) as collateral in vaults and in turn receive a loan against that collateral.
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€0.98067
|1 PAUSD إلى USD
$1.011
|1 PAUSD إلى MYR
RM4.53939
|1 PAUSD إلى TRY
₺35.7894
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¥159.40437
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₽102.74793
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₹87.11787
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Rp16,573.76784
|1 PAUSD إلى PHP
₱59.649
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₸536.05242
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฿35.06148
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