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سعر Parallel USD (PAUSD) المباشر لليوم هو USD 1.011 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PAUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Parallel USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.47K - تغيير سعر Parallel USD خلال اليوم هو +0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Parallel USD (PAUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Parallel USD مقابل USD هو $ +0.00632844 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Parallel USD مقابل USD هو $ -0.0326785530 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Parallel USD مقابل USD هو $ +0.0042799674 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Parallel USD مقابل USD هو $ +0.0067212290804565 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00632844 +0.63% 30 يوم $ -0.0326785530 -3.23% 60 يوم $ +0.0042799674 +0.42% 90 يوم $ +0.0067212290804565 +0.67%

تحليل سعر Parallel USD (PAUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Parallel USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 24 ساعة مرتفع $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 عالية طوال الوقت $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +0.63% تغير السعر (7 أيام) +0.38%

معلومات سوق Parallel USD (PAUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: