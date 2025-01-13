سعر Paralink Network (PARA)
سعر Paralink Network (PARA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PARA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paralink Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.09
- تغيير سعر Paralink Network خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Paralink Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paralink Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paralink Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paralink Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-2.93%
|60 يوم
|$ 0
|-3.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paralink Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.01%
+11.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Next generation Oracle system built on Polkadot.
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