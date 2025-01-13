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سعر Paralink Network (PARA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PARA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paralink Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.09 - تغيير سعر Paralink Network خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Paralink Network (PARA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paralink Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paralink Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paralink Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paralink Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ 0 -2.93% 60 يوم $ 0 -3.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Paralink Network (PARA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paralink Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.179133$ 0.179133 $ 0.179133 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +11.03%

معلومات سوق Paralink Network (PARA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: