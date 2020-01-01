توكنوميكس ParagonsDAO (PDT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ParagonsDAO (PDT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ParagonsDAO (PDT) We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today! الموقع الرسمي: https://paragonsdao.com/ اشتر PDT الآن!

توكنوميكس ParagonsDAO (PDT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ParagonsDAO (PDT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M إجمالي العرض: $ 143.23M $ 143.23M $ 143.23M العرض المتداول: $ 124.20M $ 124.20M $ 124.20M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.937515 $ 0.937515 $ 0.937515 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02082738 $ 0.02082738 $ 0.02082738 السعر الحالي: $ 0.02460387 $ 0.02460387 $ 0.02460387 معرفة المزيد عن سعر ParagonsDAO (PDT)

توكنوميكس ParagonsDAO (PDT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ParagonsDAO (PDT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PDT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PDT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PDT، استكشف السعر المباشر لتوكن PDT!

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