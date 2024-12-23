سعر Paragen (RGEN)
سعر Paragen (RGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00236225. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.31K. يتم تحديث سعر RGEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paragen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 425.21
- تغيير سعر Paragen خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 97.07M
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خلال اليوم، كان سعر Paragen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paragen مقابل USD هو $ -0.0003657459 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paragen مقابل USD هو $ -0.0008099148 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paragen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0003657459
|-15.48%
|60 يوم
|$ -0.0008099148
|-34.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paragen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.00%
+4.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate.
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