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سعر Paragen (RGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00236225 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.31K . يتم تحديث سعر RGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paragen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 425.21 - تغيير سعر Paragen خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 97.07M

أداء سعر Paragen (RGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paragen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paragen مقابل USD هو $ -0.0003657459 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paragen مقابل USD هو $ -0.0008099148 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paragen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ -0.0003657459 -15.48% 60 يوم $ -0.0008099148 -34.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Paragen (RGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paragen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00236224$ 0.00236224 $ 0.00236224 24 ساعة مرتفع $ 0.00236539$ 0.00236539 $ 0.00236539 عالية طوال الوقت $ 0.391277$ 0.391277 $ 0.391277 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +4.50%

معلومات سوق Paragen (RGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: