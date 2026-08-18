سعر Paradise Tycoon اليوم

السعر المباشر لمشروع Paradise Tycoon (MOANI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOANI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOANI.

يحتل Paradise Tycoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,976، مع عرض متداول قدره 1.45B MOANI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOANI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00371014، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOANI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Paradise Tycoon (MOANI)

القيمة السوقية $ 71.98K$ 71.98K $ 71.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 170.51K$ 170.51K $ 170.51K إمداد دورة التداول 1.45B 1.45B 1.45B إجمالي العرض 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0

القيمة السوقية الحالية لـ Paradise Tycoon هي $ 71.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOANI يبلغ 1.45B، مع إجمالي عرض 5989999931.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 170.51K.