سعر Parad DAO (PRD)
سعر Parad DAO (PRD) المباشر لليوم هو USD 0.120407. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.32M. يتم تحديث سعر PRD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Parad DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 319.42K
- تغيير سعر Parad DAO خلال اليوم هو +0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.54M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PRD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PRD.
خلال اليوم، كان سعر Parad DAO مقابل USD هو $ +0.00107199 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Parad DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Parad DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Parad DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00107199
|+0.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Parad DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+0.90%
+11.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PRD DAO (PRD) is a decentralized autonomous organization designed to empower its community through governance and decision-making. The PRD token serves as the foundation of this ecosystem, allowing users to actively participate in shaping the direction and development of the project. By decentralizing the decision-making process, PRD DAO fosters a transparent and fair environment where every token holder has a voice. The core mission of PRD DAO is to build a robust, community-driven platform that prioritizes inclusivity, equity, and long-term sustainability. Through the use of blockchain technology, all governance decisions are made transparently and immutably, ensuring that the community's collective will guides the project's future. Whether it's proposing new features, altering protocols, or making strategic decisions, PRD DAO ensures that all participants are empowered to take part in shaping the project's growth. By prioritizing decentralized governance, PRD DAO sets itself apart from traditional centralized organizations, allowing for more agile, democratic, and transparent operations. As the ecosystem continues to grow, the PRD token plays a vital role in driving these initiatives, ensuring a fairer, more equitable decentralized future for all participants.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PRD إلى AUD
A$0.19144713
|1 PRD إلى GBP
￡0.09752967
|1 PRD إلى EUR
€0.11559072
|1 PRD إلى USD
$0.120407
|1 PRD إلى MYR
RM0.53460708
|1 PRD إلى TRY
₺4.29250955
|1 PRD إلى JPY
¥18.84008329
|1 PRD إلى RUB
₽11.94919068
|1 PRD إلى INR
₹10.40075666
|1 PRD إلى IDR
Rp1,942.04811521
|1 PRD إلى PHP
₱7.05464613
|1 PRD إلى EGP
￡E.6.05767617
|1 PRD إلى BRL
R$0.71521758
|1 PRD إلى CAD
C$0.17218201
|1 PRD إلى BDT
৳14.68483772
|1 PRD إلى NGN
₦187.54955541
|1 PRD إلى UAH
₴5.057094
|1 PRD إلى VES
Bs6.622385
|1 PRD إلى PKR
Rs33.56706346
|1 PRD إلى KZT
₸62.7440877
|1 PRD إلى THB
฿4.08540951
|1 PRD إلى TWD
NT$3.94092111
|1 PRD إلى CHF
Fr0.1083663
|1 PRD إلى HKD
HK$0.93676646
|1 PRD إلى MAD
.د.م1.20166186