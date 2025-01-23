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سعر Parad DAO (PRD) المباشر لليوم هو USD 0.120407 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.32M . يتم تحديث سعر PRD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Parad DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 319.42K - تغيير سعر Parad DAO خلال اليوم هو +0.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.54M

أداء سعر Parad DAO (PRD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Parad DAO مقابل USD هو $ +0.00107199 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Parad DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Parad DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Parad DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00107199 +0.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Parad DAO (PRD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Parad DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.118914$ 0.118914 $ 0.118914 24 ساعة مرتفع $ 0.12088$ 0.12088 $ 0.12088 عالية طوال الوقت $ 0.120928$ 0.120928 $ 0.120928 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +0.90% تغير السعر (7 أيام) +11.14%

معلومات سوق Parad DAO (PRD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: