توكنوميكس Parabol USD (PARAUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Parabol USD (PARAUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Parabol USD (PARAUSD) paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. الموقع الرسمي: https://www.parabol.fi الوثيقة البيضاء: https://docs.parabol.fi اشتر PARAUSD الآن!

توكنوميكس Parabol USD (PARAUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Parabol USD (PARAUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 255.64K $ 255.64K $ 255.64K إجمالي العرض: $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K العرض المتداول: $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 255.64K $ 255.64K $ 255.64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.981726 $ 0.981726 $ 0.981726 السعر الحالي: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 معرفة المزيد عن سعر Parabol USD (PARAUSD)

توكنوميكس Parabol USD (PARAUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Parabol USD (PARAUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PARAUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PARAUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PARAUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن PARAUSD!

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