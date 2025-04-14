سعر Parabol USD (PARAUSD)
سعر Parabol USD (PARAUSD) المباشر لليوم هو USD 1.002. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.38K. يتم تحديث سعر PARAUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Parabol USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Parabol USD خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 255.57K
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خلال اليوم، كان سعر Parabol USD مقابل USD هو $ +0.00086637 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Parabol USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Parabol USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Parabol USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00086637
|+0.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Parabol USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.09%
+0.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.
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