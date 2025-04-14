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سعر Parabol USD (PARAUSD) المباشر لليوم هو USD 1.002 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.38K . يتم تحديث سعر PARAUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Parabol USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Parabol USD خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 255.57K

أداء سعر Parabol USD (PARAUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Parabol USD مقابل USD هو $ +0.00086637 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Parabol USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Parabol USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Parabol USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00086637 +0.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Parabol USD (PARAUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Parabol USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.990739$ 0.990739 $ 0.990739 24 ساعة مرتفع $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 عالية طوال الوقت $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) +0.04%

معلومات سوق Parabol USD (PARAUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: