سعر Papu Token (PAPU)
سعر Papu Token (PAPU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.71K. يتم تحديث سعر PAPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Papu Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Papu Token خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.48T
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خلال اليوم، كان سعر Papu Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Papu Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Papu Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Papu Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.42%
|30 يوم
|$ 0
|-47.51%
|60 يوم
|$ 0
|-90.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Papu Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+0.42%
+65.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company.
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