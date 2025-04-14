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سعر Papu Token (PAPU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.71K . يتم تحديث سعر PAPU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Papu Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Papu Token خلال اليوم هو +0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.48T

أداء سعر Papu Token (PAPU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Papu Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Papu Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Papu Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Papu Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.42% 30 يوم $ 0 -47.51% 60 يوم $ 0 -90.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Papu Token (PAPU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Papu Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) +0.42% تغير السعر (7 أيام) +65.54%

معلومات سوق Papu Token (PAPU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: