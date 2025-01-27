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سعر Papparico Finance Token (PPFT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PPFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Papparico Finance Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.99 - تغيير سعر Papparico Finance Token خلال اليوم هو -9.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Papparico Finance Token (PPFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Papparico Finance Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Papparico Finance Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Papparico Finance Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Papparico Finance Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.55% 30 يوم $ 0 -29.63% 60 يوم $ 0 -51.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Papparico Finance Token (PPFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Papparico Finance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -3.11% تغير السعر (1يوم) -9.55% تغير السعر (7 أيام) -11.08%

معلومات سوق Papparico Finance Token (PPFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: