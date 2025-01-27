سعر Papparico Finance Token (PPFT)
سعر Papparico Finance Token (PPFT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PPFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Papparico Finance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.99
- تغيير سعر Papparico Finance Token خلال اليوم هو -9.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PPFT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PPFT.
خلال اليوم، كان سعر Papparico Finance Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Papparico Finance Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Papparico Finance Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Papparico Finance Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.55%
|30 يوم
|$ 0
|-29.63%
|60 يوم
|$ 0
|-51.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Papparico Finance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.11%
-9.55%
-11.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Papparico offers a revolutionary blend of decentralized finance, integrating crypto asset investments with gaming finance to deliver an unparalleled user experience. Dive into a world where competition, staking, trading, and locking in assets converge seamlessly. Moreover, by participating in our unique vault locking feature, users can unlock incredible cashback rewards, adding an extra layer of excitement and profitability to their financial journey.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PPFT إلى AUD
A$--
|1 PPFT إلى GBP
￡--
|1 PPFT إلى EUR
€--
|1 PPFT إلى USD
$--
|1 PPFT إلى MYR
RM--
|1 PPFT إلى TRY
₺--
|1 PPFT إلى JPY
¥--
|1 PPFT إلى RUB
₽--
|1 PPFT إلى INR
₹--
|1 PPFT إلى IDR
Rp--
|1 PPFT إلى PHP
₱--
|1 PPFT إلى EGP
￡E.--
|1 PPFT إلى BRL
R$--
|1 PPFT إلى CAD
C$--
|1 PPFT إلى BDT
৳--
|1 PPFT إلى NGN
₦--
|1 PPFT إلى UAH
₴--
|1 PPFT إلى VES
Bs--
|1 PPFT إلى PKR
Rs--
|1 PPFT إلى KZT
₸--
|1 PPFT إلى THB
฿--
|1 PPFT إلى TWD
NT$--
|1 PPFT إلى CHF
Fr--
|1 PPFT إلى HKD
HK$--
|1 PPFT إلى MAD
.د.م--