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سعر PAPO NINJA (PAPO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 324.82K . يتم تحديث سعر PAPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PAPO NINJA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62 - تغيير سعر PAPO NINJA خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر PAPO NINJA (PAPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PAPO NINJA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PAPO NINJA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PAPO NINJA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PAPO NINJA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -90.56% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PAPO NINJA (PAPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PAPO NINJA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.096043$ 0.096043 $ 0.096043 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -15.93%

معلومات سوق PAPO NINJA (PAPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: