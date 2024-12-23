سعر PAPO NINJA (PAPO)
سعر PAPO NINJA (PAPO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 324.82K. يتم تحديث سعر PAPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PAPO NINJA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62
- تغيير سعر PAPO NINJA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PAPO NINJA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PAPO NINJA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PAPO NINJA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PAPO NINJA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-90.56%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PAPO NINJA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-15.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PAPO THE FATHER OF GAMES ON TON Papo the father of games on ton - papo is the first slice to earn on ton. Our mission is to onboard 100 million new users to web3. How? With a mix of gamification and viral meme action. The potential Combining two huge markets Leveraging viral meme culture for broad reach We harness the viral potential of meme culture to achieve extensive reach. Inspired by successful projects like pepe, brett, and poke. Drawing inspiration from successful meme projects such as pepe, brett, and poke. The first ninja Game on telegram Our game features engaging mechanics that reward users, keep them continuously engaged through earning and upgrading, and use a unique algorithm to make content go viral.
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