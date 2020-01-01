توكنوميكس Paperclip AI (PAPERCLIPS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Paperclip AI (PAPERCLIPS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Paperclip AI (PAPERCLIPS) @Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156 الموقع الرسمي: https://paperclipfactory.org/ الوثيقة البيضاء: https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai اشتر PAPERCLIPS الآن!

توكنوميكس Paperclip AI (PAPERCLIPS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Paperclip AI (PAPERCLIPS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.01K $ 20.01K $ 20.01K إجمالي العرض: $ 952.07M $ 952.07M $ 952.07M العرض المتداول: $ 849.97M $ 849.97M $ 849.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.42K $ 22.42K $ 22.42K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0065141 $ 0.0065141 $ 0.0065141 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Paperclip AI (PAPERCLIPS)

توكنوميكس Paperclip AI (PAPERCLIPS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Paperclip AI (PAPERCLIPS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAPERCLIPS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAPERCLIPS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAPERCLIPS، استكشف السعر المباشر لتوكن PAPERCLIPS!

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