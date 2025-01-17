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سعر Paperclip AI (PAPERCLIPS) المباشر لليوم هو USD 0.00184105 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.56M . يتم تحديث سعر PAPERCLIPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paperclip AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 493.10K - تغيير سعر Paperclip AI خلال اليوم هو -29.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 849.97M

أداء سعر Paperclip AI (PAPERCLIPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paperclip AI مقابل USD هو $ -0.000753454043447694 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paperclip AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paperclip AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paperclip AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000753454043447694 -29.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Paperclip AI (PAPERCLIPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paperclip AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00173006$ 0.00173006 $ 0.00173006 24 ساعة مرتفع $ 0.0025945$ 0.0025945 $ 0.0025945 عالية طوال الوقت $ 0.0065141$ 0.0065141 $ 0.0065141 تغير السعر (1 ساعة) -3.39% تغير السعر (1يوم) -29.04% تغير السعر (7 أيام) -21.37%

معلومات سوق Paperclip AI (PAPERCLIPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: