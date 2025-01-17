سعر Paperclip AI (PAPERCLIPS)
سعر Paperclip AI (PAPERCLIPS) المباشر لليوم هو USD 0.00184105. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.56M. يتم تحديث سعر PAPERCLIPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paperclip AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 493.10K
- تغيير سعر Paperclip AI خلال اليوم هو -29.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 849.97M
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خلال اليوم، كان سعر Paperclip AI مقابل USD هو $ -0.000753454043447694 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paperclip AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paperclip AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paperclip AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000753454043447694
|-29.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paperclip AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.39%
-29.04%
-21.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156
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