سعر Paper (PAPER)
سعر Paper (PAPER) المباشر لليوم هو USD 0.00437014. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.08
- تغيير سعر Paper خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Paper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paper مقابل USD هو $ +0.0002460231 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paper مقابل USD هو $ -0.0023817110 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paper مقابل USD هو $ -0.002118386633771916 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ +0.0002460231
|+5.63%
|60 يوم
|$ -0.0023817110
|-54.49%
|90 يوم
|$ -0.002118386633771916
|-32.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.30%
+11.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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