سعر PAPA on SOL (PAPA)
سعر PAPA on SOL (PAPA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PAPA on SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.24
- تغيير سعر PAPA on SOL خلال اليوم هو -5.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PAPA on SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PAPA on SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PAPA on SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PAPA on SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.36%
|30 يوم
|$ 0
|+17.38%
|60 يوم
|$ 0
|-11.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PAPA on SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.36%
-3.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet PAPA, the daddy of the viral coin we all know as PEPE. Coming to ribbit his way into the Solana ecosystem and show the youth how it’s done!
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