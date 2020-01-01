توكنوميكس Papa Doge (PAPADOGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Papa Doge (PAPADOGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Papa Doge (PAPADOGE) PAPADOGE is a meme-based token that aims to be the best protocol in promoting fun and joy. Our community will be stress-free and warming, everyone is welcome to join. الموقع الرسمي: https://www.papadoge.space/ اشتر PAPADOGE الآن!

توكنوميكس Papa Doge (PAPADOGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Papa Doge (PAPADOGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 159.66K $ 159.66K $ 159.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.000000159633 $ 0.000000159633 $ 0.000000159633 معرفة المزيد عن سعر Papa Doge (PAPADOGE)

توكنوميكس Papa Doge (PAPADOGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Papa Doge (PAPADOGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAPADOGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAPADOGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAPADOGE، استكشف السعر المباشر لتوكن PAPADOGE!

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