سعر Papa Doge (PAPADOGE)
سعر Papa Doge (PAPADOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAPADOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Papa Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.64
- تغيير سعر Papa Doge خلال اليوم هو -5.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Papa Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Papa Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Papa Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Papa Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.76%
|30 يوم
|$ 0
|-7.08%
|60 يوم
|$ 0
|-2.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Papa Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-5.76%
-6.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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