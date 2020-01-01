توكنوميكس PAPA BEAR (PAPA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PAPA BEAR (PAPA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PAPA BEAR (PAPA) What is the project about? PAPA BEAR MEME native tokens, 3% of taxes are repurchased and destroyed What makes your project unique? 3% of taxes are repurchased and destroyed It's difficult to fall after an increase History of your project. BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens What’s next for your project? Continuously marketing, increasing a large amount of transaction volume every day, continuously repurchasing and destroying, as the flow of traffic decreases, we become more and more valuable What can your token be used for? Community management tokens。BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens الموقع الرسمي: https://papa.red/ اشتر PAPA الآن!

توكنوميكس PAPA BEAR (PAPA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PAPA BEAR (PAPA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 79.48K $ 79.48K $ 79.48K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.604391 $ 0.604391 $ 0.604391 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.053751 $ 0.053751 $ 0.053751 السعر الحالي: $ 0.079476 $ 0.079476 $ 0.079476 معرفة المزيد عن سعر PAPA BEAR (PAPA)

توكنوميكس PAPA BEAR (PAPA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PAPA BEAR (PAPA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAPA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAPA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAPA، استكشف السعر المباشر لتوكن PAPA!

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