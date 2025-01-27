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سعر PAPA BEAR (PAPA) المباشر لليوم هو USD 0.082117 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PAPA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PAPA BEAR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.83 - تغيير سعر PAPA BEAR خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PAPA BEAR (PAPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PAPA BEAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PAPA BEAR مقابل USD هو $ -0.0037761420 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PAPA BEAR مقابل USD هو $ -0.0053255420 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PAPA BEAR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0037761420 -4.59% 60 يوم $ -0.0053255420 -6.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PAPA BEAR (PAPA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PAPA BEAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.604391$ 0.604391 $ 0.604391 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.83%

معلومات سوق PAPA BEAR (PAPA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: