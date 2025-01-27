سعر PAPA BEAR (PAPA)
سعر PAPA BEAR (PAPA) المباشر لليوم هو USD 0.082117. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PAPA BEAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.83
- تغيير سعر PAPA BEAR خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PAPA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PAPA.
خلال اليوم، كان سعر PAPA BEAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PAPA BEAR مقابل USD هو $ -0.0037761420 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PAPA BEAR مقابل USD هو $ -0.0053255420 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PAPA BEAR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0037761420
|-4.59%
|60 يوم
|$ -0.0053255420
|-6.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PAPA BEAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? PAPA BEAR MEME native tokens, 3% of taxes are repurchased and destroyed What makes your project unique? 3% of taxes are repurchased and destroyed It's difficult to fall after an increase History of your project. BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens What’s next for your project? Continuously marketing, increasing a large amount of transaction volume every day, continuously repurchasing and destroying, as the flow of traffic decreases, we become more and more valuable What can your token be used for? Community management tokens。BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PAPA إلى AUD
A$0.13056603
|1 PAPA إلى GBP
￡0.0656936
|1 PAPA إلى EUR
€0.07801115
|1 PAPA إلى USD
$0.082117
|1 PAPA إلى MYR
RM0.35885129
|1 PAPA إلى TRY
₺2.93321924
|1 PAPA إلى JPY
¥12.79875562
|1 PAPA إلى RUB
₽8.06635291
|1 PAPA إلى INR
₹7.09819348
|1 PAPA إلى IDR
Rp1,324.46755651
|1 PAPA إلى PHP
₱4.79973865
|1 PAPA إلى EGP
￡E.4.12473691
|1 PAPA إلى BRL
R$0.48777498
|1 PAPA إلى CAD
C$0.11742731
|1 PAPA إلى BDT
৳10.03551857
|1 PAPA إلى NGN
₦127.90790271
|1 PAPA إلى UAH
₴3.448914
|1 PAPA إلى VES
Bs4.598552
|1 PAPA إلى PKR
Rs22.93692044
|1 PAPA إلى KZT
₸42.61379598
|1 PAPA إلى THB
฿2.77473343
|1 PAPA إلى TWD
NT$2.69425877
|1 PAPA إلى CHF
Fr0.0739053
|1 PAPA إلى HKD
HK$0.63969143
|1 PAPA إلى MAD
.د.م0.82117