سعر Panther AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Panther AI (PAI) اليوم هو $ 0.00445441، مع تغير بنسبة 20.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAI الحالي إلى USD هو $ 0.00445441 لكل PAI.

يحتل Panther AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 636,468، مع عرض متداول قدره 278.87M PAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAI بين $ 0.00368391 (أدنى) و$ 0.00449648 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.174693، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00364663.

على المدى القصير، تحرك PAI بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و+0.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 249.81.

معلومات سوق Panther AI (PAI)

القيمة السوقية $ 636.47K$ 636.47K $ 636.47K الحجم (24 ساعة) $ 249.81$ 249.81 $ 249.81 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M إمداد دورة التداول 278.87M 278.87M 278.87M إجمالي العرض 475,000,004.0 475,000,004.0 475,000,004.0

القيمة السوقية الحالية لـ Panther AI هي $ 636.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 249.81. العرض المتداول لـ PAI يبلغ 278.87M، مع إجمالي عرض 475000004.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.12M.