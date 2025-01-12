سعر PanicSwap (PANIC)
سعر PanicSwap (PANIC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.48. يتم تحديث سعر PANIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PanicSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.42
- تغيير سعر PanicSwap خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 980.35K
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خلال اليوم، كان سعر PanicSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PanicSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PanicSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PanicSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.16%
|30 يوم
|$ 0
|-44.77%
|60 يوم
|$ 0
|-23.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PanicSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.16%
-7.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PanicSwap is an Automatic Market Maker (AMM) protocol on Fantom Network. At its core, PanicSwap is a fork of the audited Solidly code-base from Andre Cronje. The AMM supports not only both stable and non-stable pairs, but also multi-hop swaps (even those that include stable and non-stable pairs mixed routes) within a very intuitive contract interface. In terms of innovation, PanicSwap is incentivising liquidity pairs with single asset yield bearing tokens from Yearn Finance, or 'Y-Tokens'. Users will be able to earn yield on their tokens in their liquidity pairs and earn $PANIC rewards for providing liquidity on top of it. Earned $PANIC is vested for 2 years, but can be claimed instantly for a 50% fee on the rewards. We also introduced a variable fee, similar to Uniswap, where different liquidity pairs have different swap fees. Holders of $PANIC can choose to stake tokens with 0 lockup and earn fees earned by the protocol, or choose to lock their tokens for 2 years and earn previously mentioned fees plus early exit fees paid by farmers who chose to receive their tokens early.
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