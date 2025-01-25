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سعر Pangolin Flare (PFL) المباشر لليوم هو USD 0.00283943 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PFL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pangolin Flare الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 364.71 - تغيير سعر Pangolin Flare خلال اليوم هو +2.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pangolin Flare (PFL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pangolin Flare مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pangolin Flare مقابل USD هو $ +0.0001567271 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pangolin Flare مقابل USD هو $ +0.0005994456 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pangolin Flare مقابل USD هو $ +0.0014727464563416871 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.98% 30 يوم $ +0.0001567271 +5.52% 60 يوم $ +0.0005994456 +21.11% 90 يوم $ +0.0014727464563416871 +107.76%

تحليل سعر Pangolin Flare (PFL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pangolin Flare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00275562$ 0.00275562 $ 0.00275562 24 ساعة مرتفع $ 0.0029353$ 0.0029353 $ 0.0029353 عالية طوال الوقت $ 0.00922763$ 0.00922763 $ 0.00922763 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +2.98% تغير السعر (7 أيام) -32.51%

معلومات سوق Pangolin Flare (PFL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: