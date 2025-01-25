سعر Pangolin Flare (PFL)
سعر Pangolin Flare (PFL) المباشر لليوم هو USD 0.00283943. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PFL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pangolin Flare الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 364.71
- تغيير سعر Pangolin Flare خلال اليوم هو +2.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pangolin Flare مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pangolin Flare مقابل USD هو $ +0.0001567271 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pangolin Flare مقابل USD هو $ +0.0005994456 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pangolin Flare مقابل USD هو $ +0.0014727464563416871 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.98%
|30 يوم
|$ +0.0001567271
|+5.52%
|60 يوم
|$ +0.0005994456
|+21.11%
|90 يوم
|$ +0.0014727464563416871
|+107.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pangolin Flare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+2.98%
-32.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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