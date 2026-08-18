سعر Pandu Pandas اليوم

السعر المباشر لمشروع Pandu Pandas (PANDU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PANDU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PANDU.

يحتل Pandu Pandas حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 78,511، مع عرض متداول قدره 670.20M PANDU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PANDU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00264573، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PANDU بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-10.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.41K.

معلومات سوق Pandu Pandas (PANDU)

القيمة السوقية $ 78.51K$ 78.51K $ 78.51K الحجم (24 ساعة) $ 1.41K$ 1.41K $ 1.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 78.51K$ 78.51K $ 78.51K إمداد دورة التداول 670.20M 670.20M 670.20M إجمالي العرض 670,197,567.268576 670,197,567.268576 670,197,567.268576

القيمة السوقية الحالية لـ Pandu Pandas هي $ 78.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.41K. العرض المتداول لـ PANDU يبلغ 670.20M، مع إجمالي عرض 670197567.268576. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 78.51K.