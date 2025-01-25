سعر PandoProject (PTX)
سعر PandoProject (PTX) المباشر لليوم هو USD 0.00450172. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PandoProject الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.95
- تغيير سعر PandoProject خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PandoProject مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PandoProject مقابل USD هو $ +0.0036016578 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PandoProject مقابل USD هو $ -0.0006059184 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PandoProject مقابل USD هو $ +0.0022968013883149223 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0036016578
|+80.01%
|60 يوم
|$ -0.0006059184
|-13.45%
|90 يوم
|$ +0.0022968013883149223
|+104.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PandoProject: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+80.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PandoProject is a complete ecosystem with a blockchain-based, decentralized, highly scalable video distribution network powered by a Pando Token (PTX), supported by their popular DApps. Pando Network is the leading video delivery network powered by blockchain technology. Pando Network allows users to simultaneously watch video content and earn PTX (Pando Token) as rewards for relaying video to other users who are also watching the same content. In the same vein as other sharing economy models, users opt-in to volunteering their spare bandwidth and computing resources to relay video to other users and earn token rewards for their contributions. Users can contribute to Pando Network on any computer or server. For video platforms, integrating Pando Network into their video delivery stack enables them to reduce their video delivery cost, deepen viewer engagement, and drive incremental revenues. By spending less on video delivery infrastructure, and more on rewarding their users, Pando-enabled video platforms can grow their user base and gain market share.
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