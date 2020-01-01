توكنوميكس Pandemic Diamond (PMD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pandemic Diamond (PMD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pandemic Diamond (PMD) Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. الموقع الرسمي: https://pandemic-games.org/ الوثيقة البيضاء: https://pandemic-games.org/whitepaper.html اشتر PMD الآن!

توكنوميكس Pandemic Diamond (PMD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pandemic Diamond (PMD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.80K $ 32.80K $ 32.80K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 106.18M $ 106.18M $ 106.18M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 308.93K $ 308.93K $ 308.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00187404 $ 0.00187404 $ 0.00187404 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00030893 $ 0.00030893 $ 0.00030893 معرفة المزيد عن سعر Pandemic Diamond (PMD)

توكنوميكس Pandemic Diamond (PMD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pandemic Diamond (PMD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PMD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PMD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PMD، استكشف السعر المباشر لتوكن PMD!

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