سعر Pandemic Diamond (PMD)
سعر Pandemic Diamond (PMD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.07K. يتم تحديث سعر PMD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pandemic Diamond الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.53K
- تغيير سعر Pandemic Diamond خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 89.59M
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خلال اليوم، كان سعر Pandemic Diamond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pandemic Diamond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pandemic Diamond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pandemic Diamond مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.91%
|30 يوم
|$ 0
|-7.38%
|60 يوم
|$ 0
|+85.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pandemic Diamond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.32%
-0.91%
-15.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.
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