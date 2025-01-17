احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PMD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PMD.

سعر Pandemic Diamond (PMD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.07K . يتم تحديث سعر PMD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pandemic Diamond الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.53K - تغيير سعر Pandemic Diamond خلال اليوم هو -0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 89.59M

أداء سعر Pandemic Diamond (PMD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pandemic Diamond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pandemic Diamond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pandemic Diamond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pandemic Diamond مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.91% 30 يوم $ 0 -7.38% 60 يوم $ 0 +85.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pandemic Diamond (PMD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pandemic Diamond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00187404$ 0.00187404 $ 0.00187404 تغير السعر (1 ساعة) -3.32% تغير السعر (1يوم) -0.91% تغير السعر (7 أيام) -15.09%

معلومات سوق Pandemic Diamond (PMD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: