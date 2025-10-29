سعر PandaSui Coin المباشر اليوم هو 0.000016 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PANS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PANS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر PandaSui Coin المباشر اليوم هو 0.000016 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PANS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PANS بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار PandaSui Coin

سعر PandaSui Coin (PANS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PANS إلى USD:

--
----
-4.60%1D
مخطط أسعار PandaSui Coin (PANS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:48:21 (UTC+8)

معلومات سعر PandaSui Coin (PANS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001578
24 ساعة منخفض
$ 0.00001727
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001578
$ 0.00001727
$ 0.00009997
$ 0.00000207
+1.05%

-6.00%

+36.50%

+36.50%

سعر PandaSui Coin (PANS) في الوقت الحقيقي هو $0.000016. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PANS بين أدنى سعر $ 0.00001578 وأعلى سعر $ 0.00001727، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPANS على الإطلاق هو $ 0.00009997، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000207.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PANS +1.05% على مدار الساعة الماضية، -6.00% على مدار 24 ساعة، و +36.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PandaSui Coin (PANS)

$ 109.02K
--
$ 126.00K
6.82B
7,876,857,596.906344
القيمة السوقية الحالية لـ PandaSui Coin هي $ 109.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PANS يبلغ 6.82B، مع إجمالي عرض 7876857596.906344. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 126.00K.

سجل سعر PandaSui Coin (PANS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PandaSui Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PandaSui Coin مقابل USD هو $ +0.0000092628 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PandaSui Coin مقابل USD هو $ +0.0000019797 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PandaSui Coin مقابل USD هو $ -0.00005044733668541739 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-6.00%
30 يوم$ +0.0000092628+57.89%
60 يوم$ +0.0000019797+12.37%
90 يوم$ -0.00005044733668541739-75.92%

ما هو PandaSui Coin ( PANS )

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر PandaSui Coin (USD)

كم ستكون قيمة PandaSui Coin (PANS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PandaSui Coin (PANS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PandaSui Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر PandaSui Coin!

عملة PANS إلى العملات المحلية

توكنوميكس PandaSui Coin (PANS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PandaSui Coin (PANS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PANS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول PandaSui Coin (PANS)

كم يساوي PandaSui Coin (PANS) اليوم؟
سعر PANS المباشر في USD هو USD 0.000016، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PANS إلى USD الحالي؟
سعر PANS إلى USD الحالي هو $ 0.000016. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PandaSui Coin ؟
القيمة السوقية لعملة PANS هي $ 109.02K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PANS؟
العرض المتداول لتوكن PANS هو 6.82B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PANS؟
حقق PANS سعرًا قياسيًا قدره 0.00009997 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PANS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000207 PANS.
ما هو حجم تداول PANS؟
حجم تداول PANS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PANS هذا العام؟
قد يرتفع PANS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PANS لمزيد من التحليل المتعمق.
