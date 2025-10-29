معلومات سعر PandaSui Coin (PANS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00001578 24 ساعة مرتفع $ 0.00001727 عالية طوال الوقت $ 0.00009997 أدنى سعر $ 0.00000207 تغير السعر (1 ساعة) +1.05% تغير السعر (1يوم) -6.00% تغير السعر (7 أيام) +36.50%

سعر PandaSui Coin (PANS) في الوقت الحقيقي هو $0.000016. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PANS بين أدنى سعر $ 0.00001578 وأعلى سعر $ 0.00001727، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPANS على الإطلاق هو $ 0.00009997، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000207.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PANS +1.05% على مدار الساعة الماضية، -6.00% على مدار 24 ساعة، و +36.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PandaSui Coin (PANS)

القيمة السوقية $ 109.02K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 126.00K إمداد دورة التداول 6.82B إجمالي العرض 7,876,857,596.906344

القيمة السوقية الحالية لـ PandaSui Coin هي $ 109.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PANS يبلغ 6.82B، مع إجمالي عرض 7876857596.906344. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 126.00K.