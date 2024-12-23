سعر Pandacoin (PND)
سعر Pandacoin (PND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M. يتم تحديث سعر PND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pandacoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.12
- تغيير سعر Pandacoin خلال اليوم هو -3.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35.47B
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خلال اليوم، كان سعر Pandacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pandacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pandacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pandacoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.27%
|30 يوم
|$ 0
|+117.31%
|60 يوم
|$ 0
|+324.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pandacoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
-3.27%
-25.19%
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