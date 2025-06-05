سعر Pancake Games (GCAKE)
سعر Pancake Games (GCAKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GCAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pancake Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.52
- تغيير سعر Pancake Games خلال اليوم هو -0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pancake Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pancake Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pancake Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pancake Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.48%
|30 يوم
|$ 0
|+222.59%
|60 يوم
|$ 0
|+143.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pancake Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-0.48%
-3.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pancake Games is the NFT game project that no one has experienced.
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