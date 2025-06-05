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سعر Pancake Games (GCAKE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GCAKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pancake Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.52 - تغيير سعر Pancake Games خلال اليوم هو -0.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pancake Games (GCAKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pancake Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pancake Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pancake Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pancake Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.48% 30 يوم $ 0 +222.59% 60 يوم $ 0 +143.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pancake Games (GCAKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pancake Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -0.48% تغير السعر (7 أيام) -3.26%

معلومات سوق Pancake Games (GCAKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: