سعر Pancake Bunny Polygon (POLYBUNNY)
سعر Pancake Bunny Polygon (POLYBUNNY) المباشر لليوم هو USD 0.00583785. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POLYBUNNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pancake Bunny Polygon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.34
- تغيير سعر Pancake Bunny Polygon خلال اليوم هو -3.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pancake Bunny Polygon مقابل USD هو $ -0.000186851386237587 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pancake Bunny Polygon مقابل USD هو $ -0.0004133367 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pancake Bunny Polygon مقابل USD هو $ -0.0004417302 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pancake Bunny Polygon مقابل USD هو $ +0.000230437223523915 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000186851386237587
|-3.10%
|30 يوم
|$ -0.0004133367
|-7.08%
|60 يوم
|$ -0.0004417302
|-7.56%
|90 يوم
|$ +0.000230437223523915
|+4.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pancake Bunny Polygon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-3.10%
-5.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PancakeBunny on MATIC.
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