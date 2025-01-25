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سعر Pancake Bunny Polygon (POLYBUNNY) المباشر لليوم هو USD 0.00583785 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POLYBUNNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pancake Bunny Polygon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.34 - تغيير سعر Pancake Bunny Polygon خلال اليوم هو -3.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pancake Bunny Polygon (POLYBUNNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pancake Bunny Polygon مقابل USD هو $ -0.000186851386237587 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pancake Bunny Polygon مقابل USD هو $ -0.0004133367 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pancake Bunny Polygon مقابل USD هو $ -0.0004417302 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pancake Bunny Polygon مقابل USD هو $ +0.000230437223523915 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000186851386237587 -3.10% 30 يوم $ -0.0004133367 -7.08% 60 يوم $ -0.0004417302 -7.56% 90 يوم $ +0.000230437223523915 +4.11%

تحليل سعر Pancake Bunny Polygon (POLYBUNNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pancake Bunny Polygon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00581283$ 0.00581283 $ 0.00581283 24 ساعة مرتفع $ 0.00607814$ 0.00607814 $ 0.00607814 عالية طوال الوقت $ 22.9$ 22.9 $ 22.9 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) -3.10% تغير السعر (7 أيام) -5.47%

معلومات سوق Pancake Bunny Polygon (POLYBUNNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: