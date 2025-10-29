معلومات سعر Pancake Bunny (BUNNY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.03444934 24 ساعة مرتفع $ 0.03653799 عالية طوال الوقت $ 512.75 أدنى سعر $ 0.03211505 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) +0.65%

سعر Pancake Bunny (BUNNY) في الوقت الحقيقي هو $0.03551853. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BUNNY بين أدنى سعر $ 0.03444934 وأعلى سعر $ 0.03653799، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBUNNY على الإطلاق هو $ 512.75، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03211505.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BUNNY +0.14% على مدار الساعة الماضية، -1.73% على مدار 24 ساعة، و +0.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pancake Bunny (BUNNY)

القيمة السوقية $ 18.12K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 542.50K إمداد دورة التداول 510.23K إجمالي العرض 15,274,247.51454069

القيمة السوقية الحالية لـ Pancake Bunny هي $ 18.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUNNY يبلغ 510.23K، مع إجمالي عرض 15274247.51454069. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 542.50K.