سعر Panacoin (PANA)
سعر Panacoin (PANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.37K. يتم تحديث سعر PANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Panacoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34
- تغيير سعر Panacoin خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00B
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خلال اليوم، كان سعر Panacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Panacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Panacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Panacoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.27%
|30 يوم
|$ 0
|-2.42%
|60 يوم
|$ 0
|+11.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Panacoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+0.27%
-2.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At Pana Green LLC, our core mission is to create a greener and more sustainable world. We are deeply committed to environmental responsibility, and we focus on projects that contribute to improving the global ecosystem. One of our flagship initiatives is our reforestation project, where we aim to plant a tree for every customer we serve, with a goal of planting 1 million trees by the end of 2024. We also emphasize educating communities on better recycling practices and fighting global warming through innovation and action. Alongside our environmental efforts, we’ve developed **Panacoin**, a cryptocurrency that helps streamline payments within our ecosystem, reflecting our vision of merging technology with sustainability. By choosing Pana Green, you are investing in a healthier, greener future for everyone.
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