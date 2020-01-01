توكنوميكس PAMP (PAMP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PAMP (PAMP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PAMP (PAMP) PAMP is a Meme coin built on the Solana Blockchain, launched on PumpFun and driven by it's growing community. Its slogan is 'DON'T MISS THE PAMP', which can have many different interpretations. The project has developed a unique collection of green candlestick cartoon characters, representing different emotions the community can relate to. Character development is endless and helps the project stay relevant, being able to jump onto new trends as they come. الموقع الرسمي: https://www.pamponsolana.com/ اشتر PAMP الآن!

توكنوميكس PAMP (PAMP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PAMP (PAMP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.80K $ 6.80K $ 6.80K إجمالي العرض: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M العرض المتداول: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.80K $ 6.80K $ 6.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00034146 $ 0.00034146 $ 0.00034146 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000483 $ 0.00000483 $ 0.00000483 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر PAMP (PAMP)

توكنوميكس PAMP (PAMP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PAMP (PAMP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAMP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAMP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAMP، استكشف السعر المباشر لتوكن PAMP!

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