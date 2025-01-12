سعر PAMP (PAMP)
سعر PAMP (PAMP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.15K. يتم تحديث سعر PAMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PAMP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.22K
- تغيير سعر PAMP خلال اليوم هو -48.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر PAMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PAMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PAMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PAMP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-48.06%
|30 يوم
|$ 0
|-82.92%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PAMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-48.06%
-68.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PAMP is a Meme coin built on the Solana Blockchain, launched on PumpFun and driven by it's growing community. Its slogan is 'DON'T MISS THE PAMP', which can have many different interpretations. The project has developed a unique collection of green candlestick cartoon characters, representing different emotions the community can relate to. Character development is endless and helps the project stay relevant, being able to jump onto new trends as they come.
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