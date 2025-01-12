سعر PAMBII (PAMBII)
سعر PAMBII (PAMBII) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAMBII مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PAMBII الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 219.28
- تغيير سعر PAMBII خلال اليوم هو +18.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PAMBII مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PAMBII مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PAMBII مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PAMBII مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.52%
|30 يوم
|$ 0
|+165.76%
|60 يوم
|$ 0
|+81.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PAMBII: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
+18.52%
-20.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PAMBII is a fun meme token born from the large and loyal community of Dalas Review, one of the largest YouTubers in the Spanish-speaking market with over 11 million subscribers. PAMBII is a global movement, seeking to to transform curious Web2 users into Web3 newcomers, driving mass adoption through fun and strategic collaborations with influential Web2 personalities. Backed by a team of crypto experts with experience at leading companies, $PAMBII holders act as a hivemind community to elevate PAMBII's mission to educate to meme mass adoption.
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