سعر PalmPay (PALM)
سعر PalmPay (PALM) المباشر لليوم هو USD 0.114909. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PALM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PalmPay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.09K
- تغيير سعر PalmPay خلال اليوم هو -11.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PALM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PALM.
خلال اليوم، كان سعر PalmPay مقابل USD هو $ -0.0145594389586128 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PalmPay مقابل USD هو $ -0.0640132873 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PalmPay مقابل USD هو $ +0.0160224283 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PalmPay مقابل USD هو $ -0.00524206831808915 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0145594389586128
|-11.24%
|30 يوم
|$ -0.0640132873
|-55.70%
|60 يوم
|$ +0.0160224283
|+13.94%
|90 يوم
|$ -0.00524206831808915
|-4.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PalmPay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-11.24%
-15.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are interested inproviding the best premium products in the global markets in terms of quality and safety . Earn unlimited 5% Crypto cash back as rewards on every purchase, any day . There are not any restrictions on what quantity you'll be able to earn, and also the cashback does not expire for the life time. PalmPay provides a spread of various payment methods, such as payment with Cryptocurrencies, or cash on delivery(Gulf Countries), which gives flexibility to our user when purchasing from the net store, and allows the customer to settle on the foremost appropriate method for him. Through the PalmPay store, it's possible to grasp the opinions of customers and their evaluation of the merchandise or service, which helps in attracting new customers to house this store, and to shop for its services and therefore the products it provides.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PALM إلى AUD
A$0.18615258
|1 PALM إلى GBP
￡0.09307629
|1 PALM إلى EUR
€0.11146173
|1 PALM إلى USD
$0.114909
|1 PALM إلى MYR
RM0.51594141
|1 PALM إلى TRY
₺4.0677786
|1 PALM إلى JPY
¥18.11770203
|1 PALM إلى RUB
₽11.67820167
|1 PALM إلى INR
₹9.90170853
|1 PALM إلى IDR
Rp1,883.75379696
|1 PALM إلى PHP
₱6.779631
|1 PALM إلى EGP
￡E.5.8029045
|1 PALM إلى BRL
R$0.70324308
|1 PALM إلى CAD
C$0.16546896
|1 PALM إلى BDT
৳14.07979977
|1 PALM إلى NGN
₦178.98570567
|1 PALM إلى UAH
₴4.88018523
|1 PALM إلى VES
Bs6.090177
|1 PALM إلى PKR
Rs32.14234548
|1 PALM إلى KZT
₸60.92704998
|1 PALM إلى THB
฿3.98504412
|1 PALM إلى TWD
NT$3.80463699
|1 PALM إلى CHF
Fr0.10456719
|1 PALM إلى HKD
HK$0.89399202
|1 PALM إلى MAD
.د.م1.15943181