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سعر Palmeiras Fan Token (VERDAO) المباشر لليوم هو USD 0.426021 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 439.95K . يتم تحديث سعر VERDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Palmeiras Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.73 - تغيير سعر Palmeiras Fan Token خلال اليوم هو +4.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.03M

أداء سعر Palmeiras Fan Token (VERDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Palmeiras Fan Token مقابل USD هو $ +0.01759221 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Palmeiras Fan Token مقابل USD هو $ -0.0799094406 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Palmeiras Fan Token مقابل USD هو $ +0.0987563966 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Palmeiras Fan Token مقابل USD هو $ +0.0445456516135336 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01759221 +4.31% 30 يوم $ -0.0799094406 -18.75% 60 يوم $ +0.0987563966 +23.18% 90 يوم $ +0.0445456516135336 +11.68%

تحليل سعر Palmeiras Fan Token (VERDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Palmeiras Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.408429$ 0.408429 $ 0.408429 24 ساعة مرتفع $ 0.426814$ 0.426814 $ 0.426814 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +4.31% تغير السعر (7 أيام) -7.56%

معلومات سوق Palmeiras Fan Token (VERDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: