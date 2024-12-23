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سعر PaLM AI (PALM) المباشر لليوم هو USD 0.804171 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 61.90M . يتم تحديث سعر PALM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PaLM AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 331.33K - تغيير سعر PaLM AI خلال اليوم هو +0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 77.20M

أداء سعر PaLM AI (PALM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PaLM AI مقابل USD هو $ +0.00597669 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PaLM AI مقابل USD هو $ -0.0309188470 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PaLM AI مقابل USD هو $ +0.9614832526 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PaLM AI مقابل USD هو $ +0.1442576057656503 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00597669 +0.75% 30 يوم $ -0.0309188470 -3.84% 60 يوم $ +0.9614832526 +119.56% 90 يوم $ +0.1442576057656503 +21.86%

تحليل سعر PaLM AI (PALM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PaLM AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.776568$ 0.776568 $ 0.776568 24 ساعة مرتفع $ 0.883406$ 0.883406 $ 0.883406 عالية طوال الوقت $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 تغير السعر (1 ساعة) -1.68% تغير السعر (1يوم) +0.75% تغير السعر (7 أيام) -31.03%

معلومات سوق PaLM AI (PALM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: