سعر PaLM AI (PALM)
سعر PaLM AI (PALM) المباشر لليوم هو USD 0.804171. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 61.90M. يتم تحديث سعر PALM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PaLM AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 331.33K
- تغيير سعر PaLM AI خلال اليوم هو +0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 77.20M
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خلال اليوم، كان سعر PaLM AI مقابل USD هو $ +0.00597669 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PaLM AI مقابل USD هو $ -0.0309188470 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PaLM AI مقابل USD هو $ +0.9614832526 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PaLM AI مقابل USD هو $ +0.1442576057656503 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00597669
|+0.75%
|30 يوم
|$ -0.0309188470
|-3.84%
|60 يوم
|$ +0.9614832526
|+119.56%
|90 يوم
|$ +0.1442576057656503
|+21.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PaLM AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.68%
+0.75%
-31.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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