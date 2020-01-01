توكنوميكس Pallapay (PALLA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pallapay (PALLA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pallapay (PALLA) Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE. الموقع الرسمي: https://www.pallapay.com/ اشتر PALLA الآن!

توكنوميكس Pallapay (PALLA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pallapay (PALLA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 759.02M $ 759.02M $ 759.02M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.42M $ 17.42M $ 17.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.094144 $ 0.094144 $ 0.094144 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00825821 $ 0.00825821 $ 0.00825821 السعر الحالي: $ 0.00871098 $ 0.00871098 $ 0.00871098 معرفة المزيد عن سعر Pallapay (PALLA)

توكنوميكس Pallapay (PALLA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pallapay (PALLA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PALLA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PALLA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PALLA، استكشف السعر المباشر لتوكن PALLA!

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