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سعر Pallapay (PALLA) المباشر لليوم هو USD 0.00931929 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.04M . يتم تحديث سعر PALLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pallapay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Pallapay خلال اليوم هو +0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 759.02M

أداء سعر Pallapay (PALLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pallapay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pallapay مقابل USD هو $ -0.0020738281 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pallapay مقابل USD هو $ -0.0020738281 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pallapay مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.89% 30 يوم $ -0.0020738281 -22.25% 60 يوم $ -0.0020738281 -22.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pallapay (PALLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pallapay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00918659$ 0.00918659 $ 0.00918659 24 ساعة مرتفع $ 0.00933384$ 0.00933384 $ 0.00933384 عالية طوال الوقت $ 0.094144$ 0.094144 $ 0.094144 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.89% تغير السعر (7 أيام) +3.58%

معلومات سوق Pallapay (PALLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: