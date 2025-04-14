سعر Pallapay (PALLA)
سعر Pallapay (PALLA) المباشر لليوم هو USD 0.00931929. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.04M. يتم تحديث سعر PALLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pallapay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pallapay خلال اليوم هو +0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 759.02M
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خلال اليوم، كان سعر Pallapay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pallapay مقابل USD هو $ -0.0020738281 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pallapay مقابل USD هو $ -0.0020738281 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pallapay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.89%
|30 يوم
|$ -0.0020738281
|-22.25%
|60 يوم
|$ -0.0020738281
|-22.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pallapay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.89%
+3.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE.
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