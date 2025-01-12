سعر PalGold (PALG)
سعر PalGold (PALG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 642.87. يتم تحديث سعر PALG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PalGold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر PalGold خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.70M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PALG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PALG.
خلال اليوم، كان سعر PalGold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PalGold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PalGold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PalGold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.98%
|60 يوم
|$ 0
|+58.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PalGold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PALG Token is a part of PlayAndLike community. As long as the users stay in the platform, they will earn more PALG Token.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PALG إلى AUD
A$--
|1 PALG إلى GBP
￡--
|1 PALG إلى EUR
€--
|1 PALG إلى USD
$--
|1 PALG إلى MYR
RM--
|1 PALG إلى TRY
₺--
|1 PALG إلى JPY
¥--
|1 PALG إلى RUB
₽--
|1 PALG إلى INR
₹--
|1 PALG إلى IDR
Rp--
|1 PALG إلى PHP
₱--
|1 PALG إلى EGP
￡E.--
|1 PALG إلى BRL
R$--
|1 PALG إلى CAD
C$--
|1 PALG إلى BDT
৳--
|1 PALG إلى NGN
₦--
|1 PALG إلى UAH
₴--
|1 PALG إلى VES
Bs--
|1 PALG إلى PKR
Rs--
|1 PALG إلى KZT
₸--
|1 PALG إلى THB
฿--
|1 PALG إلى TWD
NT$--
|1 PALG إلى CHF
Fr--
|1 PALG إلى HKD
HK$--
|1 PALG إلى MAD
.د.م--