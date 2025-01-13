سعر PaleBlueDot (EARTH)
سعر PaleBlueDot (EARTH) المباشر لليوم هو USD 34,831. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EARTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PaleBlueDot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.76
- تغيير سعر PaleBlueDot خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PaleBlueDot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PaleBlueDot مقابل USD هو $ -4,759.8407543000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PaleBlueDot مقابل USD هو $ -16,472.1580946000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PaleBlueDot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -4,759.8407543000
|-13.66%
|60 يوم
|$ -16,472.1580946000
|-47.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PaleBlueDot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The message is clear, there’s only one earth and it’s our only home. This is not only the overarching message of this project, It’s also reflected in the tokenomics. There’s only one Earth token. You can only own a fraction of the Pale Blue Dot. As holders of EarTH, as mankind we’re not going to stop there though. We’re going to gather as a global community of earthlings and do our part to address some of earth’s most pressing issues.
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