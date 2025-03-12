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سعر PALCOIN Ventures (PALCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.706409 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PALCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PALCOIN Ventures الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.75K - تغيير سعر PALCOIN Ventures خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PALCOIN Ventures (PALCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PALCOIN Ventures مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PALCOIN Ventures مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PALCOIN Ventures مقابل USD هو $ +0.0822190141 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PALCOIN Ventures مقابل USD هو $ -0.0013097845657369 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ +0.0822190141 +11.64% 90 يوم $ -0.0013097845657369 -0.18%

تحليل سعر PALCOIN Ventures (PALCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PALCOIN Ventures: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.840661$ 0.840661 $ 0.840661 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق PALCOIN Ventures (PALCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: