سعر PALCOIN Venture Capital (PALCOIN)
سعر PALCOIN Venture Capital (PALCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.638713. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PALCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PALCOIN Venture Capital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 273.62K
- تغيير سعر PALCOIN Venture Capital خلال اليوم هو +0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PALCOIN Venture Capital مقابل USD هو $ +0.00356794 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PALCOIN Venture Capital مقابل USD هو $ -0.0416820910 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PALCOIN Venture Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PALCOIN Venture Capital مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00356794
|+0.56%
|30 يوم
|$ -0.0416820910
|-6.52%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PALCOIN Venture Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
+0.56%
-3.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PALCOIN TOKEN is introducing a significant advancement in the venture capital sector through the development of an AI-driven algorithm designed to transform investment identification and evaluation. This technology leverages data and machine learning to analyze market trends with high accuracy, improving investment decisions, predicting outcomes, and reducing risks. PALCOIN is poised to lead the evolution in VC with this innovative approach. Palcoin is an ERC-20 token run on Ethereum Blockchain. Palcoin holders benefit from investments made by Palcoin in new crypto projects. Investors will be rewarded with free Startup Coins/tokens, which can be liquidated in the future.
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