احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PALCOIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PALCOIN.

سعر PALCOIN Venture Capital (PALCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.638713 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PALCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PALCOIN Venture Capital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 273.62K - تغيير سعر PALCOIN Venture Capital خلال اليوم هو +0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PALCOIN Venture Capital (PALCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PALCOIN Venture Capital مقابل USD هو $ +0.00356794 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PALCOIN Venture Capital مقابل USD هو $ -0.0416820910 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PALCOIN Venture Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PALCOIN Venture Capital مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00356794 +0.56% 30 يوم $ -0.0416820910 -6.52% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PALCOIN Venture Capital (PALCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PALCOIN Venture Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.630474$ 0.630474 $ 0.630474 24 ساعة مرتفع $ 0.640234$ 0.640234 $ 0.640234 عالية طوال الوقت $ 0.840661$ 0.840661 $ 0.840661 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +0.56% تغير السعر (7 أيام) -3.10%

معلومات سوق PALCOIN Venture Capital (PALCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: