سعر Palantir xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Palantir xStock (PLTRX) اليوم هو $ 171.56، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLTRX الحالي إلى USD هو $ 171.56 لكل PLTRX.

يحتل Palantir xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,103,671، مع عرض متداول قدره 12.26K PLTRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLTRX بين $ 170.93 (أدنى) و$ 176.55 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 198.36، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 106.21.

على المدى القصير، تحرك PLTRX بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-1.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.07K.

معلومات سوق Palantir xStock (PLTRX)

القيمة السوقية $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M الحجم (24 ساعة) $ 18.07K$ 18.07K $ 18.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 163.97M$ 163.97M $ 163.97M إمداد دورة التداول 12.26K 12.26K 12.26K إجمالي العرض 955,709.7089818759 955,709.7089818759 955,709.7089818759

القيمة السوقية الحالية لـ Palantir xStock هي $ 2.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.07K. العرض المتداول لـ PLTRX يبلغ 12.26K، مع إجمالي عرض 955709.7089818759. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 163.97M.