سعر Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)
سعر Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) المباشر لليوم هو USD 2.39. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DPLTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Palantir Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01
- تغيير سعر Palantir Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو -35.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Palantir Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -1.329747108737296 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Palantir Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.5652271130 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Palantir Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.0585399430 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Palantir Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -1.274182360052821 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.329747108737296
|-35.74%
|30 يوم
|$ -0.5652271130
|-23.64%
|60 يوم
|$ -0.0585399430
|-2.44%
|90 يوم
|$ -1.274182360052821
|-34.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Palantir Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-35.74%
-31.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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