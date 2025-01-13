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سعر PaladinAI (PALAI) المباشر لليوم هو USD 0.01308358 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PALAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PaladinAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.12K - تغيير سعر PaladinAI خلال اليوم هو -11.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PaladinAI (PALAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PaladinAI مقابل USD هو $ -0.00177052356656611 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PaladinAI مقابل USD هو $ -0.0034272817 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PaladinAI مقابل USD هو $ -0.0061601485 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PaladinAI مقابل USD هو $ -0.008323219369701475 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00177052356656611 -11.91% 30 يوم $ -0.0034272817 -26.19% 60 يوم $ -0.0061601485 -47.08% 90 يوم $ -0.008323219369701475 -38.88%

تحليل سعر PaladinAI (PALAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PaladinAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01307881$ 0.01307881 $ 0.01307881 24 ساعة مرتفع $ 0.01511986$ 0.01511986 $ 0.01511986 عالية طوال الوقت $ 0.17465$ 0.17465 $ 0.17465 تغير السعر (1 ساعة) -9.33% تغير السعر (1يوم) -11.91% تغير السعر (7 أيام) -49.28%

معلومات سوق PaladinAI (PALAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: