سعر PaladinAI (PALAI)
سعر PaladinAI (PALAI) المباشر لليوم هو USD 0.01308358. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PALAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PaladinAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.12K
- تغيير سعر PaladinAI خلال اليوم هو -11.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PaladinAI مقابل USD هو $ -0.00177052356656611 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PaladinAI مقابل USD هو $ -0.0034272817 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PaladinAI مقابل USD هو $ -0.0061601485 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PaladinAI مقابل USD هو $ -0.008323219369701475 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00177052356656611
|-11.91%
|30 يوم
|$ -0.0034272817
|-26.19%
|60 يوم
|$ -0.0061601485
|-47.08%
|90 يوم
|$ -0.008323219369701475
|-38.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PaladinAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.33%
-11.91%
-49.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PaladinAI is a Gateway to Infinite Possibilities Blending Decentralization and Advanced AI-Powered Audit Solutions.
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