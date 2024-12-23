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سعر Paladin (PAL) المباشر لليوم هو USD 0.118349 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.66M . يتم تحديث سعر PAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paladin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.71K - تغيير سعر Paladin خلال اليوم هو +18.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.45M

أداء سعر Paladin (PAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paladin مقابل USD هو $ +0.01846684 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paladin مقابل USD هو $ +0.1600141915 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paladin مقابل USD هو $ +0.2251364033 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paladin مقابل USD هو $ +0.071586126794978074 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01846684 +18.49% 30 يوم $ +0.1600141915 +135.21% 60 يوم $ +0.2251364033 +190.23% 90 يوم $ +0.071586126794978074 +153.08%

تحليل سعر Paladin (PAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paladin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.099882$ 0.099882 $ 0.099882 24 ساعة مرتفع $ 0.129861$ 0.129861 $ 0.129861 عالية طوال الوقت $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +18.49% تغير السعر (7 أيام) -35.25%

معلومات سوق Paladin (PAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: