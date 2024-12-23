سعر Paladin (PAL)
سعر Paladin (PAL) المباشر لليوم هو USD 0.118349. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.66M. يتم تحديث سعر PAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paladin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.71K
- تغيير سعر Paladin خلال اليوم هو +18.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.45M
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خلال اليوم، كان سعر Paladin مقابل USD هو $ +0.01846684 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paladin مقابل USD هو $ +0.1600141915 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paladin مقابل USD هو $ +0.2251364033 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paladin مقابل USD هو $ +0.071586126794978074 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01846684
|+18.49%
|30 يوم
|$ +0.1600141915
|+135.21%
|60 يوم
|$ +0.2251364033
|+190.23%
|90 يوم
|$ +0.071586126794978074
|+153.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paladin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+18.49%
-35.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Paladin is building tools to empower DAO contributors. First, by introducing a voting market for Aave, stkAave, UNI & COMP and then, a Boost & Gauge marketplace for veTokens.
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