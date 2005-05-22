توكنوميكس Pajamas Cat (PAJAMAS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pajamas Cat (PAJAMAS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pajamas Cat (PAJAMAS) YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake." الموقع الرسمي: https://pajamas.cat/ اشتر PAJAMAS الآن!

توكنوميكس Pajamas Cat (PAJAMAS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pajamas Cat (PAJAMAS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 368.11K $ 368.11K $ 368.11K إجمالي العرض: $ 979.86M $ 979.86M $ 979.86M العرض المتداول: $ 979.86M $ 979.86M $ 979.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 368.11K $ 368.11K $ 368.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03509586 $ 0.03509586 $ 0.03509586 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00034255 $ 0.00034255 $ 0.00034255 السعر الحالي: $ 0.00037757 $ 0.00037757 $ 0.00037757 معرفة المزيد عن سعر Pajamas Cat (PAJAMAS)

توكنوميكس Pajamas Cat (PAJAMAS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pajamas Cat (PAJAMAS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAJAMAS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAJAMAS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAJAMAS، استكشف السعر المباشر لتوكن PAJAMAS!

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