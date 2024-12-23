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سعر Paint Swap (BRUSH) المباشر لليوم هو USD 0.03845236 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.39M . يتم تحديث سعر BRUSH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paint Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.24K - تغيير سعر Paint Swap خلال اليوم هو -2.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 399.99M

أداء سعر Paint Swap (BRUSH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paint Swap مقابل USD هو $ -0.00114947850778038 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paint Swap مقابل USD هو $ +0.0101895754 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paint Swap مقابل USD هو $ +0.0274775488 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paint Swap مقابل USD هو $ +0.015432723356967054 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00114947850778038 -2.90% 30 يوم $ +0.0101895754 +26.50% 60 يوم $ +0.0274775488 +71.46% 90 يوم $ +0.015432723356967054 +67.04%

تحليل سعر Paint Swap (BRUSH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paint Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03793292$ 0.03793292 $ 0.03793292 24 ساعة مرتفع $ 0.041022$ 0.041022 $ 0.041022 عالية طوال الوقت $ 0.249255$ 0.249255 $ 0.249255 تغير السعر (1 ساعة) -1.18% تغير السعر (1يوم) -2.90% تغير السعر (7 أيام) -40.88%

معلومات سوق Paint Swap (BRUSH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: