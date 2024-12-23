سعر Paint Swap (BRUSH)
سعر Paint Swap (BRUSH) المباشر لليوم هو USD 0.03845236. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.39M. يتم تحديث سعر BRUSH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paint Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.24K
- تغيير سعر Paint Swap خلال اليوم هو -2.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 399.99M
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خلال اليوم، كان سعر Paint Swap مقابل USD هو $ -0.00114947850778038 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paint Swap مقابل USD هو $ +0.0101895754 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paint Swap مقابل USD هو $ +0.0274775488 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paint Swap مقابل USD هو $ +0.015432723356967054 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00114947850778038
|-2.90%
|30 يوم
|$ +0.0101895754
|+26.50%
|60 يوم
|$ +0.0274775488
|+71.46%
|90 يوم
|$ +0.015432723356967054
|+67.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paint Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.18%
-2.90%
-40.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BRUSH is the token of Estfor Kingdom & PaintSwap Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval MMORPG on Fantom. It's an idle browser game with 16+ skills to level up, quests to complete, clans to join & battle together over territories for $BRUSH and much more! PaintSwap Finance is a revolutionary NFT marketplace on Fantom and fNFT marketplace supported on many chains. 50% of all NFT sales is used to buy back and burn brush.
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